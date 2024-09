Fora, legge sulla famiglie è importante obiettivo

"Era il 7 agosto del 2020 quando presentai il primo disegno di legge sulla famiglia, la natalità e il welfare aziendale. Qualche mese dopo Paola Fioroni e i colleghi della Lega presentarono una proposta di legge che andava in gran parte nella stessa identica direzione. Un anno e mezzo fa rivolsi un appello alla presidente Donatella Tesei, a cui rispose positivamente, invitandola a lavorare per arrivare ad approvare la legge sulla famiglia prima della fine della legislatura": lo dichiara il consigliere regionale Andrea Fora, Patto civico.

"Dopo cinque anni, tantissime riunioni e audizioni sulla natalità e la famiglia, ieri pomeriggio - sostiene in una nota - finalmente in commissione consiliare abbiamo approvato la nuova legge sulla famiglia. Abbiamo lavorato sul testo della collega Fioroni che è stato emendato per recepire tutte le misure adottate in questi anni: oltre 30 milioni di euro. E' stato fatto un ottimo lavoro e sono orgoglioso di aver contribuito a questa legge che andrà al Consiglio regionale del 17 settembre prossimo. Auspico che al di là delle strumentalizzazioni e dei posizionamenti, su questo testo possa registrarsi una larghissima maggioranza perché è davvero una legge attesa da tanta parte dei cittadini umbri. Non possiamo - conclude Fora - sempre parlare di allarme demografico e fare convegni sulla denatalità e poi non approvare norme, certamente perfettibili, ma che vanno nella direzione giusta: sostenere famiglie e natalità, senza issare vessilli ideologici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA