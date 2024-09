Da Pastorelli 'apprezzamento' a Tesei per Comunità montane

Il capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa Stefano Pastorelli esprime il suo "più sentito apprezzamento per il lavoro svolto dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel risanamento delle ex Comunità Montane". "Grazie alla sua determinazione e alla guida del Commissario liquidatore, Fabrizio Vagnetti, il disavanzo complessivo è stato ridotto da 8,5 milioni di euro a 1,7 milioni di euro, un risultato straordinario che testimonia l'efficacia delle misure adottate" dice in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Assemblea.

"È importante sottolineare - rileva Pastorelli - che il sottoscritto aveva già portato l'attenzione su questo tema cruciale attraverso due interrogazioni, che hanno contribuito a sensibilizzare la presidente Tesei e a mettere in moto il processo di risanamento. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti e dimostrano l'importanza di un'azione politica decisa e competente. Questo ennesimo buco finanziario, specialmente quello della Comunità montana del Trasimeno, è il frutto delle amministrazioni di centrosinistra che hanno governato l'Umbria in passato. Ora, quelle stesse forze politiche vorrebbero ripresentarsi per governare la nostra regione, ma i cittadini umbri conoscono bene i risultati del loro operato. Forza Italia - conclude Pastorelli - continuerà a vigilare e a lavorare per il bene della nostra regione, sostenendo politiche di risanamento e sviluppo che possano garantire un futuro migliore per tutti i cittadini umbri".





