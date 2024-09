A Massa Martana la danza dei Magazzini artistici

Una danza che è anche un messaggio di guarigione e di cura del corpo, di vicinanza e di comunità, un linguaggio universale dalle mille risorse è in sintesi il significato più profondo di "Keeping Warm", lo spettacolo di danza che Magazzini artistici porta al Teatro Consortium di Massa Martana, sabato 7 settembre, alle 21,15. L'evento, che ha il patrocinio del Comune, è inserito nella stagione "Teatri in Rete secondo atto" (finanziato con fondi regionali Por Fesr) che tocca otto centri dell'Umbria (Terni, Spoleto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Marta, Otricoli e Montecastello di Vibio) coinvolgendo un totale di 32 artisti, tutti di richiamo nazionale. La regia e la coreografia sono di Alessia Gatta, i danzatori sono invece Matilde Cortivo, Vanessa Guidolin e Viola Pantano.

"Keeping Warm" è una produzione 2021 del centro per la ricerca della danza contemporanea [Matrice] N di Alatri. "Credo fortemente - ha spiegato Alessia Gatta - che divulgare un messaggio di cura, attraverso la danza e l'arte, è e sarà necessario per la guarigione tanto oggi desiderata dai nostri corpi e dalle nostre anime".

La coperta isotermica, tra i principali oggetti di scena - spiegano i Magazzini artistici -, è formata da due strati, uno argentato ed uno dorato: la superficie dorata si lascia attraversare facilmente da calore e raggi solari, mentre quella argentata tende a rifletterli. Dall'intimo desiderio di re-incontrarsi, misurarsi, fondersi nasce "Keeping Warm", "che vuole giovarsi della maggiore consapevolezza del sé, acquisita durante mesi dedicati alla riflessione, per trovare nuovi modi di comunicazione che rafforzino la capacità di relazione con l'altro e con l'universo che ci ospita".

"Lo spettacolo - spiegano ancora gli autori - mette in scena la profonda volontà di prendersi cura della danza e dello spazio che essa può abitare attraverso il calore dei corpi e degli animi che lo vivono, per giungere ad un risveglio delle membra statiche e delle menti sopite".

Info e prenotazioni 3278184788 - magazziniartistici@gmail.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA