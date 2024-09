UniPg partecipa a Edunext-Next Education Italia

L'Università degli Studi di Perugia partecipa a Edunext, il progetto strategico che punta a sperimentare nuove strategie didattiche e a trasformare l'educazione digitale secondo un modello inclusivo, flessibile e all'avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società.

Il progetto, finanziato con un investimento di oltre 22 milioni di euro dal ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito delle azioni del PnrR, coinvolge 35 Università e cinque Afam - Alta Formazione Artistica e Musicale, oltre 700.000 studentesse e studenti e più di 25.000 tra docenti e ricercatori.

Alla presentazione ufficiale dell'iniziativa, con la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici, è stato evidenziato - spiega l'Università di Perugia - come Edunext punti a innovare le metodologie didattiche del sistema formativo Italiano grazie alle nuove tecnologie disponibili, alla progettazione di nuovi corsi di laurea e master e alla raccolta digitale condivisa di materiale didattico.

"La partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia al progetto Edunext - ha affermato il rettore Maurizio Oliviero - si pone l'ambizioso obiettivo di offrire un contributo determinante all'innovazione della formazione universitaria in Italia, valorizzando al contempo le elevate competenze scientifiche e didattiche del nostro Ateneo. Grazie a un percorso strutturato di digitalizzazione e alla progettazione di corsi e contenuti formativi altamente innovativi, Edunext fornirà strumenti didattici avanzati in settori strategici come l'intelligenza artificiale e la sostenibilità. Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per favorire un apprendimento flessibile e personalizzato, capace di rispondere efficacemente alle sfide del futuro e contribuire in modo significativo allo sviluppo socio-economico del Paese. L'Università degli Studi di Perugia è orgogliosa di essere protagonista di questa trasformazione, ponendo studentesse e studenti al centro di un'evoluzione didattica che mira a creare competenze altamente efficaci in un mercato del lavoro in continua evoluzione".

Gli obiettivi Tra le principali iniziative di Edunext c'è lo sviluppo di 32 nuovi corsi di laurea e altrettanti master, oltre alla produzione di più di 250 contenuti formativi aperti (Moocs), che garantiranno un totale di circa 7.000 Crediti Formativi Universitari. Si tratterà di percorsi formativi caratterizzati da un'attenzione particolare a settori chiave come le competenze digitali, la sostenibilità, l'energia, la data literacy e l'intelligenza artificiale, ambiti identificati come prioritari per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Paese. Ulteriore elemento cruciale sarà la creazione di una Educational Content Library, un archivio digitale che metterà a disposizione di docenti e studenti risorse educative innovative, contribuendo così a creare un ambiente di apprendimento integrato e condiviso tra tutte le istituzioni partecipanti, mediante una piattaforma in grado di favorire la collaborazione interuniversitaria e consentire, al contempo, l'ottimizzazione e l'accesso ai contenuti formativi, in modo flessibile e personalizzato.

Edunext prevede anche l'introduzione di un sistema di micro-credentials e di e-portfolio management per la certificazione delle competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti, in grado di riconoscere e valorizzare le competenze specifiche, al fine di promuovere una formazione continua e modulare, adeguata a un mercato del lavoro in continua evoluzione. I tempi La progettualità è strutturata in più fasi. Nei primi tre anni, il progetto si concentrerà sull'implementazione delle infrastrutture digitali e sulla formazione dei docenti e del personale accademico, con l'obiettivo di allineare le competenze necessarie per sostenere e diffondere i nuovi metodi di insegnamento. Questa fase di avvio sarà seguita da una seconda fase, prevista tra il 2026 e il 2027, durante la quale il progetto verrà progressivamente completato e reso autosufficiente grazie al contributo dei partner coinvolti. L'obiettivo finale è quello di rendere Edunext una realtà consolidata e sostenibile entro il 2028.





