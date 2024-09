Umbro l'unico studente italiano a Princeton nel 2024-2028

È umbro l'unico studente italiano che frequenterà la prestigiosa Università di Princeton, nel New Jersey, per il quadriennio 2024/2028. Valerio Castellini, classe 2005, di Perugia, si appresta a seguire un percorso di studi specializzato in politica dopo aver ottenuto una consistente borsa di studio dall'ateneo degli Stati Uniti primo nelle classifiche di ranking, dove hanno studiato personaggi del calibro di John F. Kennedy, John Nash, Alan Turing, Michelle Obama e Jeff Bezos, e dove viveva Albert Einstein, sepolto all'interno del campus.

Dopo essere stato per tre anni un allievo del liceo classico Mariotti di Perugia, nel 2022 Valerio aveva vinto la selezione nazionale dei Collegi del Mondo Unito (Uwc), conquistando una borsa di studio per trascorrere gli ultimi due anni di istruzione a Maastricht, dove ha sede uno dei 18 college del network internazionale Uwc e dove lo scorso maggio lo studente perugino ha conseguito il diploma di baccellierato internazionale (Ib).

"Sono felice di questa opportunità straordinaria, che forse non avrei mai avuto se non fossi passato prima attraverso l'esperienza in Uwc. Per questo invito gli studenti italiani a non lasciarsi sfuggire il bando che Uwc Italia pubblica ogni anno, offrendo a qualche decina di ragazzi l'occasione unica di vivere e studiare in un ambiente internazionale. Ma bisogna affrettarsi, il bando per le partenze del prossimo anno scade il 31/10/2024!".



