Tesei, fatto un lavoro straordinario sulle Comunità montane

"Abbiamo fatto un lavoro straordinario che oggi ci ha portato dagli 8,5 milioni di euro di disavanzo complessivi agli attuali 1,7 milioni, con in particolare una riduzione del debito della Comunità montana del Trasimeno da 19,2 a 15 milioni": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando ora di "una situazione più tranquillizzante" durante la conferenza stampa indetta per fare il punto sull'attività di liquidazione delle Comunità montane. Insieme a lei anche Fabrizio Vagnetti, commissario liquidatore unico delle Comunità montane.

"Siamo arrivati ad un momento molto importante - ha spiegato Tesei - perché quando mi sono insediata ho ereditato questo dossier molto spinoso che mi preoccupava sia per i bilanci della Regione ma anche per quelli di tanti Comuni, con un buco economicamente rilevante per il quale sembrava non esserci soluzione".

La presidente ha poi ricordato che da cinque commissari liquidatori che si erano succeduti nel tempo "e che non avevano portato a nessuna definizione" si è poi proseguito con la nomina di un Commissario unico: "Una scelta importante dove abbiamo guardato alle competenze di una persona in grado di svolgere questo lavoro e che ha lavorato per tre anni senza interruzioni risistemando tutta una serie di aspetti".

"Il primo anno è stato quello di analisi di tutta la situazione - ha ricordato Tesei - con un quadro che vedeva su tutte le Comunità montane uno sbilancio di 8,5 milioni di euro dove per la Comunità montana del Trasimeno, con tesoreria bloccata, c'era un disavanzo di 19,2 milioni. C'era grande preoccupazione per tutti i Comuni del Trasimeno perché tutto ciò che non riusciva ad essere coperto dalla liquidazione sarebbe andato a carico delle amministrazioni comunali". Per Tesei quindi il quadro odierno, con il piano delle alienazioni che sta andando avanti, è quindi meno preoccupante: "Dico solo che se procediamo su questa strada nei prossimi 5 anni di lavoro forse riusciamo a salvare tutti i Comuni del Trasimeno attraverso l'azzeramento di queste partite debitorie e utilizzando tutte le risorse di una sana gestione della liquidazione. Confido che attraverso questa azione serrata e puntuale - ha concluso - si possa arrivare a dire che tutto si può chiudere senza andare ad incidere sui bilanci dei Comuni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA