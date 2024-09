Pd Umbria aderisce alla Marcia della pace e fraternità

Il Partito democratico dell'Umbria ha annunciato la sua adesione alla Marcia della pace e della fraternità, il 21 settembre, che da Santa Maria degli Angeli arriverà ad Assisi. "Condividiamo l'appello della portavoce Onu Ravina Shamdasani sulla situazione in Cisgiordania e sull'immane tragedia che sta vivendo la popolazione di Gaza, dove neanche le agenzie Onu 'possono fare più nulla'" ha spiegato il Pd. Secondo il quale "è necessario fermare l'invasione di Gaza e le violenze in Cisgiordania da parte del governo israeliano che stanno causando la morte di un numero enorme di civili, per la maggior parte donne e bambini per riaffermare il rispetto del diritto internazionale".

"Il Partito Democratico dell'Umbria - è detto in un suo comunicato - si unisce all'appello e alle preoccupazioni degli organizzatori della Marcia per la pace perché le violenze chiamano altre violenze e il nostro partito non può rinunciare a una visione di pace. Il Partito democratico sarà in prima linea per far tornare al centro dell' agenda internazionale la questione della pace di fronte ai numerosi conflitti armati nel mondo. Una grande forza progressista come il Pd vuole essere uno dei soggetti promotori a livello nazionale ed europeo perché come ha detto la segretaria Elly Schlein 'l'Europa è un progetto di pace e deve rimanerlo'".



