Le biblioteche al centro della Giornata dell'alfabetizzazione

Libraries for literacies: how libraries enhance new forms of literacy (Le biblioteche per l'Alfabetizzazione: come le biblioteche migliorano le nuove forme di alfabetizzazione), è l'evento che si terrà il 6 e 7 settembre alla Nuova biblioteca pubblica Luigi Fumi di Orvieto, per celebrare la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione.

L'iniziativa dedicata alle Biblioteche, ai Patti locali per la lettura e al programma Nati per Leggere, ha come obiettivo di riunire esperti, ricercatori, bibliotecari e insegnanti per confrontarsi sul ruolo delle biblioteche, per rafforzare le competenze e le conoscenze degli individui e per sostenere le comunità nella transizione verso società sostenibili e resilienti.

La due giorni in streaming con traduzione simultanea in italiano e inglese, è organizzata dalla Regione Umbria - che ne riferisce in un comunicato - in collaborazione con il Comune di Orvieto, l'International federation of library associations and institutions, l'associazione italiana Biblioteche e l'associazione culturale Pediatri Umbria, con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura, dell'Usr, dell'Anci, delle Usl 1 e 2, del Cepell, del CNR e della Commissione nazionale italiana per l'Unesco.

"L'8 settembre è la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione" ricorda l'assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti. "Con questa iniziativa - aggiunge - vogliamo sensibilizzare la comunità, non solo regionale, sull'importanza dell'alfabetizzazione come opportunità di crescita della dignità della persona e dei diritti umani e sull'obbligo che hanno le istituzioni a tutti i livelli di investire nell'educazione per proseguire il cammino verso una società sempre più istruita, inclusiva, ecco perché l'alfabetizzazione rientra tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Ci tengo a ricordare che la prima biblioteca in Umbria a sviluppare una 'Rete Nati per leggere' partecipata da famiglie, pediatri, bibliotecari, educatori, ostetriche e volontari è stata proprio la biblioteca comunale di Orvieto e la giornata proprio in questa città rappresenta anche un segno della volontà di voler proseguire un lavoro sinergico tra istituzioni per migliorare il benessere della comunità".

"Ospitare questo evento - afferma la sindaca di Orvieto e assessore alla Cultura, Roberta Tardani - rappresenta un importante riconoscimento per la nostra città e per il ruolo svolto in questi anni dalla nostra biblioteca che ha saputo sviluppare progetti capaci di renderla un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità locale e regionale. Il benessere delle nostre città dipende anche dalla nostra capacità di investire nell'educazione e nella cultura. In questi due giorni avremo la possibilità di confrontarci con esperti ed esperienze diverse non solo sull'importanza della pre-alfabetizzazione ma anche su quanto siano fondamentali le nuove alfabetizzazioni per preparare gli individui a vivere in un mondo complesso e in continua evoluzione".



