Comunità montane: 'Centrodestra rimedia a danni sinistra'

"Ancora una volta la Lega e il Centrodestra hanno dovuto sistemare i disastri provocati dalla gestione del PD e della sinistra al governo regionale, del resto abbiamo dimostrato a più riprese che a sistemare i buchi di bilancio della sinistra siamo decisamente bravi. Il dossier sulle comunità montane, al quale la precedente amministrazione regionale a trazione Pd non ha mai saputo porre soluzioni, rischiava di minare i conti della Regione e dei Comuni coinvolti, soprattutto quelli del Lago Trasimeno, ma grazie all'impegno della Presidente Donatella Tesei e del Commissario liquidatore unico da lei nominato, in soli tre anni, il disavanzo consolidato globale è stato ridotto da 8,5 a solo 1,7 milioni di euro senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Continuando a lavorare in questa direzione, nel giro di cinque anni si arriverà al pareggio e alla liquidazione delle comunità montane. Quando al governo regionale c'era la sinistra, i commissari in carica erano ben cinque, ma alcuna soluzione è mai stata trovata. La Presidente Donatella Tesei ha segnato sin da subito un cambio di passo decisivo anche in questo ambito, affrontando già a inizio legislatura questa problematica con serietà e concretezza attraverso la nomina di un Commissario liquidatore unico e riuscendo, già nel primo anno, a ricostruire la situazione, comunicarla con totale trasparenza agli umbri e a produrre il piano di liquidazione unitaria. Dove la sinistra ha mostrato incapacità e totale assenza di visione, forse perché le Comunità Montane rappresentavano per loro un contenitore utile ai soliti amici degli amici, la Presidente Tesei e il Centrodestra hanno dato prova di concretezza, trovando soluzioni efficaci senza gravare sui cittadini umbri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA