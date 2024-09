A Carsulae Laura Lattuada protagonista di 'Fedra'

Dopo il successo di Spoleto, Magazzini Artistici replica a Carsulae e per la stagione "Teatri in Rete, secondo atto" porta al Teatro Romano venerdì prossimo 6 settembre alle 21,15 Laura Lattuada protagonista di "Fedra", il capolavoro di Ghiannis Ritsos per la regia e spazio scenico di Alessandro Machìa e con Andrea Beruatto nella parte di Ippolito.

Magazzini Artistici di nuovo a Carsulae dopo "I tre volti di Shakespeare" di sabato 31 agosto per una stagione, "Teatri in Rete, secondo atto" (realizzata con fondi Por Fesr della Regione Umbria) che tocca 8 città umbre (Terni, Spoleto appunto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Marta, Otricoli e Montecastello di Vibio) e coinvolge 32 artisti di richiamo nazionale.

Lo spettacolo - "Fedra" è un minuzioso lavoro di sonorizzazione della scena, di tessitura di suoni reali della natura e di rumori come provenienti dalla psiche di Fedra, farà emergere quella quarta dimensione, quell'invisibile che abita i testi di Ritsos, dando vita a uno spettacolo polivocale, onirico e fortemente suggestivo.

"Fedra" è una produzione Compagnia Zerkalo Biglietto unico 10 euro - Info e prenotazioni 3278184788 - magazziniartistici@gmail.com. biglietti acquistabili su Vivaticket o direttamente la sera dello spettacolo.



