Brunello Cucinelli a sostegno dell'azienda umbra Isa Spa

La famiglia Cucinelli in forma privata sostiene il progetto di crescita della storica azienda Isa Spa di Bastia Umbra partecipando all'operazione di sottoscrizione di nuovo capitale tra la famiglia Giulietti ed Invitalia, in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Isa Spa è una grande impresa operante nel settore dell'arredamento, delle vetrine, degli armadi refrigerati per gelateria, pasticceria e dell'arredamento professionale.

L'industria manifatturiera conta 640 dipendenti interni ed ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di 109 milioni di euro.

"Conosco la Isa ed il suo presidente - afferma in una sua nota Brunello Cucinelli - e sono affezionato amico di Carlo (Giulietti ndr) da sempre; egli è una persona amabile, ricca di sapienza e di un animo gentile che ha contribuito alla mia crescita di uomo ed imprenditore, un coraggioso che, ne sono convinto, ha nel cuore la fonte dei grandi pensieri. Ho sempre immaginato di poter contribuire alla custodia di ciò che il Creato ci dona, e certamente, grazie all'opera appassionata di Carlo, anche questo suo progetto mi appare degno di essere considerato un proposito a sostegno del territorio e dei suoi abitanti piuttosto che un investimento. Di tanto mi onoro con gioia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA