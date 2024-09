Un anziano è morto nell'incendio della sua abitazione in una frazione di Collazzone, comune della provincia di Perugia. Su quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri. L'ipotesi è comunque che le fiamme siano divampate per cause accidentali.

Sembra che l'uomo sia stato trovato dai soccorritori sul letto.



