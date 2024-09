Verini, da Antimafia nessuna interferenza con i pm Perugia

"Come Commissione parlamentare Antimafia esamineremo le carte provenienti da Perugia con scrupolo e rigore, nel pieno rispetto e senza alcuna interferenza con il lavoro di una Procura guidata da un magistrato di valore ed esperienza come Raffaele Cantone e con quello di altri uffici giudiziari interessati": a dirlo è il senatore Walter Verini, capogruppo Pd nell'Organismo. "Significa - spiega - provare a contribuire, per il nostro ruolo, a fare chiarezza, trasparenza, a cercare la verità su una vicenda per molti aspetti oscura. Ciò vuol dire evitare di usare un luogo istituzionale come la Commissione antimafia per speculazioni e strumentalizzazioni politiche, delle quali vediamo segni inquietanti: se questo avvenisse, sarebbe una delegittimazione dell'organo parlamentare".

"Dovere di tutti è quello di rafforzare ruolo e credibilità di organi e soggetti dello Stato che hanno contrastato e contrastano la criminalità organizzata: come gruppo Pd in Commissione Antimafia lavoreremo per questo", conclude Verini.





