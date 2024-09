Subito tutto esaurito percorso formativo Donne in Digitale

Un "ottimo segnale" in Umbria sul fronte della partecipazione femminile alla transizione digitale e quindi, più in generale all'innovazione è considerato il fatto che sia andato subito tutto esaurito (con largo anticipo sul 17 settembre, giorno fissato per la scadenza delle iscrizioni) il percorso formativo "Donne in digitale", in partenza il prossimo 19 settembre, promosso da Unioncamere per diffondere la cultura e la formazione digitale femminile, con l'obiettivo di accrescere la professionalità manageriale e migliorare le competenze digitali delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici, anche e soprattutto per contrastare il gender gap.

Una risposta considerata molto forte, quella giunta dal territorio dell'Umbria, anche grazie all'attivismo del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio dell'Umbria - si legge in un suo comunicato -, che è considerato "un ottimo segnale della partecipazione femminile sulla strada della transizione digitale delle imprese, caposaldo dell'azione della Camera di commercio insieme all'impegno per la transizione digitale".

Le attività formative in programma prevedono percorsi di upskilling e reskilling orientati ad acquisire e rafforzare le competenze digitali relative all'organizzazione del lavoro e alla comunicazione con il mercato e con gli utenti. In quest'ottica, il percorso formativo approfondirà metodologie e strumenti strategici per la presenza online, l'organizzazione del lavoro e il project management, la cura dei contenuti, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di e-commerce.

"Sono molto soddisfatta del percorso formativo Donne in digitale, che ha già raggiunto il massimo delle iscrizioni disponibili, perché si inserisce pienamente nelle attività e negli obiettivi su cui la Camera di commercio dell'Umbria e il Comitato imprenditoria femminile che rappresento stanno già lavorando" ha rilevato Dalia Sciamannini, presidente Cif, organo dell'Ente camerale. "Ritengo - ha aggiunto - che le collaborazioni tra il sistema camerale nazionale e quello regionale siano di fondamentale importanza per valorizzare le potenzialità delle donne imprenditrici ed aspiranti tali, in quanto, ottimizzando risorse economiche, di tempo e di personale, possiamo offrire, come per Donne in digitale, strumenti e informazioni utili allo sviluppo delle imprese femminili. Mi piace poi ricordare che il Cif, nel corso del mio mandato, ha già attivamente collaborato con il Punto imprese digitale e con il Servizio nuove imprese della Camera di commercio dell'Umbria proprio per mettersi al servizio delle donne che vogliono fare impresa con le competenze e la professionalità necessarie al giorno d'oggi".



