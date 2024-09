Locatelli, da Paralimpiadi messaggio di speranza per tutti

"Sono appena tornata da Parigi ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. Vedere l'emozione di questi ragazzi e anche la loro forza, credo che debba essere un messaggio di speranza e positivo per tutti": a dirlo all'ANSA è la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della visita alla Casa famiglia Sant'Antonio Oami di Madonna di Baiano, vicino Spoleto, che ospita persone diversamente abili. "Il motto di queste paralimpiadi, lanciato dal palco della cerimonia di apertura e che i nostri ragazzi hanno rilanciato più volte, è quello della rivoluzione, una rivoluzione gentile che però avanza e non torna indietro" ha aggiunto.

Un aspetto "che condivido - ha detto Locatelli - perché è quello che stiamo cercando di fare anche con la riforma, e se andiamo avanti tutti ognuno nel suo settore in questa direzione, credo che la speranza di migliorare la qualità della vita di tutti ci sia".

Sui successi degli azzurri impegnati a Parigi, la ministra parla di "un esempio fondamentale". "I nostri campioni - ha aggiunto - ci danno un insegnamento nella vita di tutti i giorni, cioè che anche davanti alle difficoltà più pesanti, che magari a volte la vita ci impone, riuscire a rialzare la testa si può fare".

La ministra, che sta lavorando all'organizzazione del primo G7 inclusione e disabilità previsto in Umbria, ha evidenziato l'importanza del sostegno e della sinergia. "Credo che quando hai vicino qualcuno sia più facile e anche più giusto, quindi - ha concluso - dobbiamo andare avanti tutti insieme nella stessa direzione perché se stiamo uniti si alza la testa e si vince".





