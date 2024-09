De Luca, Mancini ha votato con ex Italia viva Andrea Fora

"Il capogruppo della Lega Valerio Mancini ha la memoria corta e selettiva, noi invece ci ricordiamo tutto. Si è dimenticato di aver votato gli atti più importanti di questa legislatura, compreso il piano dei rifiuti e l'ultimo assestamento di bilancio, insieme all'ex consigliere regionale di Italia viva, Andrea Fora. Un'alleanza strutturale da cui addirittura la stessa dirigenza regionale del partito aveva preso le distanze segnando una netta elisione con la linea della base di fronte a tali equilibrismi": è la replica del capogruppo regionale del M5s Thomas De Luca all'esponente del carroccio. "Eppure - sostiene De Luca - dopo il passaggio a Forza Italia, nonostante lo stesso rimanga formalmente in minoranza, sono le due punte di diamante della campagna elettorale della presidente Tesei. Chissà che i prossimi giorni Mancini e Fora non ci riservino una jam session con qualche atto sulle scie chimiche, sui cicli solari o sulla pandemenza come piace chiamarla al collega leghista. La risposta scomposta del leader umbro della Lega fa emergere tutto l'imbarazzo di chi ha tradito integralmente le promesse fatte in campagna elettorale.

Di chi ha chiuso non uno ma tutti e due gli occhi di fronte allo scempio dell'ampliamento della discarica di Belladanza, di chi - conclude De Luca - ha sprecato cinque anni senza lasciare alcuna traccia tangibile sul suo territorio".



