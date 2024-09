Capossela ad Assisi celebra i 40 anni dell'Ensemble Micrologus

Anche il cantautore Vinicio Capossela ad Assisi per celebrare i 40 anni dell'Ensemble Micrologus, gruppo che ha fatto riscoprire e reso attuale la musica medievale nel mondo. È infatti salito a sorpresa sul palco allestito alla Rocca Maggiore, per festeggiare l'ensemble nato nella città umbra nel 1984, con cui lui stesso ha collaborato in una contaminazione fra generi musicali. Ha quindi cantato tre brani suggestivi, accompagnato dal gruppo, tra cui l'Aedo e Perfetta letizia.

Prima di Capossela 40 artisti da tutta Europa, per oltre quattro ore di musica, con professionisti considerati di altissimo livello, che negli anni hanno condiviso percorsi importanti con Micrologus, considerato uno degli ensemble più longevi e blasonati, che hanno rivoluzionato il modo di eseguire la musica antica.

Prima del concerto serale con brani iconici del gruppo, fondato nel 1984 da Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme ad Adolfo Broegg, negli spazi esterni ed interni alla Rocca Maggiore, c'è stato un happening musicale con concerti diffusi e diversi generi, con gruppi e artisti di grande rilievo.

L'evento è stato promosso e realizzato con il sostegno del Comune di Assisi, anche come una sorta di chiusura di DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e tra i pochi del genere in Italia, che si è svolto con successo nella città serafica dal 15 al 20 agosto.



