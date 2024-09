Al via in Umbria la campagna abbonamenti 2024 di Busitalia (Gruppo FS) a supporto delle famiglie. Diverse le agevolazioni e le iniziative dedicate: sconti, rateizzazione del pagamento e tessera abbonamento digitale gratuita.

La rateizzazione dell'abbonamento con Scalapay - spiega Busitalia in un comunicato - è disponibile sul portale www.fsbusitalia.it (sezione abbonamenti scolastici Umbria) il nuovo metodo di pagamento che consente di dilazionare il saldo.

Per acquisti di importo pari o superiore a 400 euro sarà possibile scegliere di rateizzare in tre rate senza costi aggiuntivi o in quattro con una commissione aggiuntiva. Questo sistema offre un supporto economico alle famiglie rendendo l'acquisto degli abbonamenti più flessibile ed accessibile.

Fino al 31 ottobre, sarà poi possibile richiedere la tessera di abbonamento in formato digitale, risparmiando così i 7 euro previsti per l'emissione della tessera fisica. Un'opzione che non solo rende più semplice l'accesso al servizio, ma contribuisce anche alla riduzione dell'uso di plastica, in linea con l'impegno di Busitalia per la sostenibilità.

Per i residenti nel comune di Terni, è confermata l'agevolazione di 100 euro sull'acquisto dell'abbonamento annuale. Inoltre, tutti i clienti Busitalia hanno diritto a uno sconto di 200 euro sull'acquisto dell'abbonamento annuale urbano di Narni o dell'annuale extraurbano per la linea Narni - Terni.

Per rispondere alle esigenze dei clienti, l'Azienda ha previsto un potenziamento dei servizi di biglietteria fino al 10 settembre, con orari ampliati e apertura di ulteriori biglietterie temporanee.

"Con queste iniziative, Busitalia - è detto ancora nel suo comunicato - conferma il proprio impegno nel promuovere una mobilità sostenibile, offrendo soluzioni flessibili e convenienti per i viaggiatori".

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it.



