Torna Cvlab per l'orientamento al lavoro degli studenti

"Una leva di successo per l'orientamento agli studenti e un contributo serio per la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che in Italia è molto elevato (le aziende non trovano quasi il 50% del personale di cui hanno bisogno) e che in Umbria lo è ancora di più (nella regione le imprese considerano 'di difficile reperimento' il 60% delle assunzioni)": così, dopo il successo della passata edizione in termini di adesione delle scuole, 17, e di studenti partecipanti al percorso, oltre 1.100 con 300 di loro che si sono cimentati anche con le simulazioni del colloquio, la Camera di commercio dell'Umbria presenta la proposta del Cvlab (Laboratorio sulle tecniche di redazione del curriculum vitae e simulazione del colloquio di lavoro) per l'imminente anno scolastico.

Confermata la proficua collaborazione con il partner Associazione italiana per la direzione del personale - sezione Umbria, diverse invece le novità introdotte per questa nuova edizione, anche in recepimento di alcune indicazioni e feedback raccolti da studenti e docenti.

La nuova proposta - spiega una nota della Camera di commercio dell'Umbria - prevede una maggior partecipazione in presenza con incontri presso le sedi camerali su temi quali le tecniche di redazione del curriculum vitae, le modalità di lettura e risposta agli annunci di lavoro, l'organizzazione aziendale, temi e aspetti fondamentali per fornire agli studenti strumenti e conoscenze adeguate e aggiornate per orientarsi nella scelta del percorso di studi post diploma e per affrontare in modo più attivo e consapevole l'ingresso nel mondo del lavoro.

Rispetto al mercato del lavoro, particolare attenzione sarà posta nell'illustrazione di Excelsior, il sistema informativo per l'occupazione e la formazione del sistema camerale, capace di poter fornire informazioni e dati trimestrali circa i fabbisogni professionali delle imprese, anche locali.

Dati e strumenti che saranno spiegati con un linguaggio più facilmente comprensibile agli studenti, grazie ad Excelsiorienta, la piattaforma di Unioncamere che aiuta a scegliere un futuro professionale in linea con i propri talenti e le proprie passioni e Skuola.net che aiuta tale divulgazione presso i giovani.

L'impegno a far conoscere maggiormente l'organizzazione all'interno delle aziende, i loro organigrammi e a coinvolgere un maggior numero di recruiter è stato prontamente confermato da Aidp Umbria, con cui da anni l'Ente camerale collabora positivamente per diminuire il mismatching del mercato del lavoro umbro.

"I recenti dati - afferma Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio - dimostrano quanto ancora sia molto il lavoro da fare. Se, infatti, in Italia è di difficile reperimento il 48,4% delle assunzioni in imprese, in Umbria si arriva al 55,1% come il report mensile Excelsior enuncia. Ciò rafforza la convinzione che le strade di collaborazione intraprese dall'Ente camerale, come quella con Aidp Umbria, Arpal Umbria e Sviluppo Lavoro Italia ad oggi sono il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione, - afferma Sisti- orientando in modo puntuale e tempestivo i giovani, promuovendo le realtà aziendali locali e creando un loro dialogo attivo già durante il triennio scolastico".



