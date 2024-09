Segni Barocchi, Lavia legge Shakespeare a Foligno

Il Festival Segni Barocchi ha dedicato la sua 45/a edizione a William Shakespeare e a Foligno arriva Gabriele Lavia, che martedì 3 settembre, alle 21.00, nella corte di Palazzo Trinci, a Foligno, affronterà il tema: "Il non essere", attraverso le letture di Shakespeare.

Lavia nel 1975 - ricorda una nota del Comune di Foligno - ha firmato proprio con Otello di Shakespeare la sua prima regia.

Come regista e interprete ha messo in scena, fra gli altri, dello stesso autore: Amleto (tre edizioni) Macbeth (due edizioni) Otello (due edizioni), Riccardo ll, Riccardo III, Misura per misura, Molto rumore per nulla.



