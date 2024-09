Pastorelli (FI), a breve la certezza della data delle elezioni

"Vorrei tranquillizzare il segretario del Pd che sicuramente, tra non molto, ci sarà la certezza della data delle elezioni regionali. Nel frattempo noi continueremo a lavorare con dedizione per il futuro della nostra regione, certi che la strada intrapresa sia quella giusta per garantire benessere e sviluppo a tutti i cittadini umbri": così il capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Stefano Pastorelli, in risposta ad una precedente nota del consigliere regionale Tommaso Bori (Pd).

"Vorrei sottolineare - commenta Pastorelli in una nota della Regione - che la presidente Donatella Tesei, in questi cinque anni, ha lavorato instancabilmente per il bene dei cittadini umbri. La sua amministrazione ha affrontato sfide senza precedenti, tra cui la pandemia, e ha sempre messo al primo posto gli interessi della nostra regione. Vorrei ricordare a Bori - continua il capogruppo forzista - la situazione disastrosa che ci avevano lasciato cinque anni fa. La sanità era commissariata a causa degli scandali ben noti a tutti, e le partecipate versavano in condizioni critiche. Grazie all'impegno della presidente Tesei e della sua Giunta, abbiamo avviato importanti investimenti per il rilancio dell'aeroporto, delle infrastrutture e del turismo, settori che oggi mostrano segni di ripresa e crescita".

"La nostra Amministrazione - conclude Pastorelli - ha lavorato con serietà e trasparenza, ottenendo risultati concreti e tangibili. Invito quindi il consigliere Bori a guardare ai fatti e a riconoscere gli sforzi compiuti per risollevare l'Umbria da una situazione di crisi profonda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA