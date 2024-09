Pasquinelli, Tesei è tenuta a dirci subito la data del voto

"Mentre sia l'Emilia Romagna sia la Liguria hanno fissato le rispettive date del voto, la presidente della Regione Umbrta, Donatella Tesei, venendo meno ai suoi doveri e a consolidata prassi istituzionale, esita a convocare le elezioni": lo sottolinea in una sua nota il candidato del Fronte del Dissenso alla presidenza della Regione Umbria, Moreno Pasquinelli, sottolineando che "a meno di due mesi dalla fine della legislatura agli umbri è impedito di conoscere la data del voto delle elezioni regionali".

"Siccome il governo - prosegue la Nota - ha rifiutato di indire un illogico Election Day, la Tesei è tenuta a dirci subito la data del voto".

Pasquinelli si chiede quindi: "Perché mai questa reticenza? La ragione è che a Roma i leader del centrodestra non riescono a trovare un accordo su come spartirsi le poltrone delle presidenze delle regioni che andranno al voto".

La nota del Pasquinelli così si conclude: "Gli umbri non possono essere trattati come sudditi, ne hanno abbastanza degli intrighi e dei giochetti nei palazzi romani. Basta con questa stucchevole manfrina".



