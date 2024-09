Nuovi lavori di sicurezza stradale in provincia di Terni

Tra il 2 e il 3 settembre partiranno nuovi lavori per il miglioramento della sicurezza stradale tra Acquasparta, Avigliano Umbro e Papigno-Marmore nel comune di Terni per un importo totale di oltre 300mila euro. I lavori fanno parte del corposo programma di interventi che la Provincia sta portando avanti su tutto il territorio di competenza e che hanno l'obiettivo di garantire le migliori condizioni di transitabilità a tutti i veicoli civili e commerciali. Lo riferisce la Provincia di Terni.

Oggi, lunedì 2, ad Acquasparta e Avigliano Umbro sono stati aperti nuovi cantieri, rispettivamente sulla strada provinciale 113 e sulla Sp 37, che interesseranno importanti tratti a completamento di lavori precedenti già conclusi. Ad Acquasparta si procederà al ripristino della pavimentazione stradale nella zona di San Giovanni in Butris, e sul ponte che sovrasta la ferrovia Fcu, e in quella dopo la stazione e dopo il bivio per il capoluogo, in direzione Massa Martana, per un totale di circa 500 metri.

Miglioramento delle pavimentazioni anche ad Avigliano Umbro dove i lavori interesseranno tratti prima e dopo il centro storico per un totale di circa 1 chilometro. L'importo dei due cantieri è di 200mila euro finanziati con fondi statali.

Il 3 al via invece i lavori sulla strada regionale 79 Papigno-Marmore, nel comune di Terni. L'intervento ammonta a 115mila euro di fondi regionali e va dal km 26+067 al km 26+747 e dal km 28+036 al km 28+301, per un totale di circa 1 chilometro a completamento di tratti sui quali si era già in parte intervenuto. La Provincia ha emanato una ordinanza che istituisce il senso unico alternato, regolato da semaforo che sarà attivo per tutta la durata dei cantieri. Agli automobilisti in transito nei tratti interessati "si raccomanda prudenza".





