Loredana Bertè in concerto a Terni per Tributo d'Autore

Primo grande concerto a pagamento nella nuova struttura del PalaTerni: il 21 settembre il palazzetto ospiterà infatti l'ultima data del "Ribelle Summer Tour" di Loredana Bertè, nell'ambito dell'edizione 2024 del Tributo d'Autore, già Tributo Endrigo. "Per l'importanza dell'artista, per la grandezza della produzione, per il numero degli spettatori presenti - spiegano le associazioni organizzatrici Terni Città Futura e Argoo - questo sarà il più grande concerto che la città di Terni ospiterà dopo almeno circa 20 anni. Bisogna tornare indietro al 2005 al concerto di Vasco Rossi allo stadio Liberati".

Sono 4.000 i biglietti venduti finora, rendono noto gli stessi organizzatori, che sottolineano "l'importanza e la complessità della produzione messa in piedi, a cominciare da un allestimento di palco che vedrà più di 100 punti luce e giganteschi videowall mobili che ripercorreranno per immagini la lunga carriera dell'artista".

Sempre nell'ambito del Tributo, nato originariamente in memoria di Sergio Endrigo (sepolto nella tomba di famiglia di Terni), sabato 7 settembre, in via Roma, si svolgerà l'evento "Terni Canta d'Autore", consolidato appuntamento con protagonisti i giovani cantautori. Sul palco si esibiranno 16 giovani provenienti da tutto il centro Italia, selezionati attraverso una call sui principali social oppure segnalati dalle scuole musicali della città.

"Il nostro - dicono le due associazioni - è un progetto che vuole fare di Terni la capitale della musica italiana d'autore non solo ospitando come fin qui fatto grandi protagonisti delle scene musicali, ma anche prevedendo momenti di formazione destinati ai giovani cantautori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA