Oggi, lunedì 2 settembre, e domani 3 settembre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in provincia di Perugia.

Questa sera alle ore 20.30 la ministra è attesa alla 42/a Festa della Cipolla di Cannara, in piazza Baldaccini.

Martedì alle ore 15.00 visiterà la Casa Famiglia S. Antonio Oami, a Madonna di Baiano, a Spoleto, con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.



