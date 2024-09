Il 25/o del Santissimo Crocifisso a Corciano

Sono iniziate a Corciano, domenica 1 settembre, con la partecipazione di alcune migliaia di fedeli alla celebrazione eucaristica e successiva processione, le Feste giubilari del 25/o del Santissimo Crocifisso, risalenti alla seconda metà del secolo 17/o. "Un evento solenne che mette insieme la dimensione religiosa con quella sociale, rinsaldando le nostre comunità", ha evidenziato l'arcivescovo Ivan Maffeis all'inizio dell'omelia.

"L'immagine odierna - come ha fatto notate anche il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti - è quella di una comunità unita e fraterna".

"Abbiamo bisogno di queste immagini - ha commentato monsignor Maffeis - perché, tante volte, quello che respiriamo è ben altro, è una storia e una cronaca insanguinata in cui facciamo davvero fatica a ritrovare i motivi di fiducia, motivi per cui aprire la porta, motivi per cui andare incontro all'altro. Oggi è significativo questo stringerci insieme anche come parroci e comunità parrocchiali di Castelvieto, Mantignana, Migiana, Solomeo, San Mariano, Antria Collesanto, Villantria, Taverne a quella di Corciano guidata da don Fabrizio Fucelli per questa Eucaristia con solenne processione".



