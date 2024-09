Donazione al day hospital oncologico di Spoleto

L'associazione "Ali bianche odv" ha donato un sofisticato monitor multiparametrico al personale del day hospital di oncologia dell'ospedale di Spoleto. Alla cerimonia di consegna erano presenti, fra gli altri, il direttore sanitario dell'azienda Usl Umbria 2 Nando Scarpelli, il direttore di presidio Letizia Damiani e il segretario e tesoriere della onlus. Carlo Stefano Ameglio, "Lo strumento - spiega una nota della Usl Umbria 2 - affiancherà quanto già in dotazione per l'attento e preciso monitoraggio dei vari parametri fisiologici previsto dalla quotidiana pratica clinica e per le sue peculiari caratteristiche di monitoraggio, visualizzazione, revisione, memorizzazione e trasferimento di svariati parametrici fisiologici quali elettrocardiogramma Ecg frequenza cardiaca, respirazione, temperatura, saturazione dell'ossigeno, frequenza del polso, pressione sanguigna non invasiva e pressione sanguigna invasiva, gittata cardiaca e anidride carbonica e arricchirà il carrello dell'emergenza di reparto nella evenienza di eventi critici e non prevedibili, permettendo ai sanitari la più idonea gestione in sicurezza del paziente".

Questa donazione è stata possibile grazie alla generosità di alcuni gruppi di bikers umbri uniti per la beneficenza che hanno devoluto il ricavato della seconda edizione del motoraduno "Asfalto e Salsicce", svolto a Spoleto-San Venanzo il 1 maggio 2024, all'associazione di volontariato affinché individuasse eventuali beneficiari.



