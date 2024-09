Anziano aggredito a Bastia dopo un diverbio con dei ragazzi

Un anziano è stato aggredito nella notte a Bastia Umbra dopo un diverbio con alcuni ragazzi.

L'uomo, di 77 anni, si trova in gravi condizioni all'ospedale di Perugia.

L'episodio è avvenuto nella notte fra sabato 31 e domenica 1 settembre.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull'accaduto, il 77enne, residente nel centro cittadino, sarebbe sceso nel giardino di casa poiché svegliato dagli schiamazzi di alcuni giovani e, a seguito di una accesa discussione con gli stessi, sarebbe stato colpito e lasciato a terra.

Soccorso immediatamente dai familiari, è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.





