Lega, FdI e FI, finalmente affrontate questioni Trasimeno

Per le segreterie regionali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e UmbriaCivica "dopo decenni di immobilismo, grazie all'attuale Giunta regionale si stanno finalmente affrontando questioni determinanti alla salvaguardia e al rilancio del lago Trasimeno". Lo sottolineano in un comunicato congiunto.

"Prendiamo atto della nota del presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, Sandro Pasquali - spiegano i partiti -, nella quale si invita la presidente della Regione Umbria, i parlamentari europei ed italiani eletti in Umbria, i consiglieri regionali del territorio lacustre, la presidente della Provincia e sindaci dei comuni dell'Unione ad un, come si legge, 'necessario e indispensabile tavolo politico per l'individuazione di un percorso condiviso che affronti in maniera multidisciplinare la grave situazione idrica del lago Trasimeno'. Si fa presente che la presidente Tesei già lo scorso luglio ha richiesto al Governo la nomina di un commissario straordinario del lago Trasimeno, con poteri speciali ed apposita dotazione finanziaria, dando anche la disponibilità a ricoprire il ruolo. Inoltre, sono in corso interlocuzioni costanti con il Governo per valutare ulteriori strategie volte a garantire interventi emergenziali, pianificare una serie di azioni programmatiche e dar corso alle manutenzioni, anche attraverso una dotazione di fondi straordinaria, consentendo quindi finalmente la soluzione degli antichi problemi".

Le segreterie regionali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e UmbriaCivica ricordano "la chiusura delle paratoie del Moiano, che prima portavano acqua al lago di Chiusi, mentre ora viene condotta al Trasimeno, i sei milioni di euro di contributi regionali per il progetto integrato Tevere-Trasimeno per il rifacimento del pontile di Tuoro e del lungolago di Passignano, l'impegno che stiamo portando avanti per l'utilizzo dell'acqua della diga di Montedoglio, senza contare i 2,5 milioni di euro che la Regione Umbria ha destinato nel 2020 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno per interventi di dragaggio, lavori che a distanza di quattro anni sono ancora lontani dall'essere realizzati".

"Vista la sinergia già avviata con il Governo, la proposta dell'Unione dei Comuni appare ultronea - proseguono - se non squisitamente propagandistica e guarda caso arriva solo a pochi mesi dal voto per le elezioni regionali. In ogni caso, confidiamo nel supporto istituzionale e fattivo dei Comuni del lago e degli altri enti interessati rispetto alle strategie messe in campo dalla Regione Umbria, con l'obiettivo di rafforzare le iniziative già intraprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA