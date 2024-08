Espositori da tutta Italia per mostra del libro Città Castello

Sono 40 gli espositori, in 35 stand, protagonisti sabato e domenica a Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, della mostra mercato del Libro e della stampa antica, organizzata dall'Associazione Palazzo Vitelli a sant'Egidio, con il supporto dell'Amministrazione comunale e della Regione Umbria. Gli espositori provengono da diverse regioni e città, Varese, Milano, Padova, Genova, Albenga, Bologna, Pesaro, Perugia, Firenze, Ancona, Urbino ed altre località del Paese.

"Di notevole interesse" - sottolinea il Comune in una nota - il settore dell'incisione con cartografia, vedutistica e grafica d'autore antica e moderna. Fra gli stand ci si può imbattere in autentici pezzi rari, libri, stampe, incisioni, grafiche, come un libro di preghiere fiammingo della metà del quattrocento che ha come caratteristica il fatto di avere sedici bordure dipinte di tutti i colori come se gli oggetti, fiori, uccelli e insetti siano caduti sul foglio. E poi ancora un libro della fine del Trecento particolarmente raro, con tre miniature, con un "Cristo in trono". Spuntano poi la prima edizione de "Il Gattopardo" e due litografie dell'800 francese dove sono stati inseriti due orologi funzionanti. "Le presenze sono di primo livello e non lasciano dubbi sul fatto che anche quest'anno vedremo sorprendenti esemplari nascosti tra gli stand", ha anticipato Giancarlo Mezzetti, responsabile scientifico e curatore della mostra, subito dopo il taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Luca Secondi, dell'assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri.



