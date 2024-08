Tesei, lavoriamo per fruizione più agevole della sanità

"Proseguiamo a controllare mensilmente e a lavorare per migliorare la situazione affinché non solo i dati delle prestazioni erogate siano in crescita, abbattendo così i tempi di attesa, ma anche che vi sia una più agevole fruizione territoriale ed un'alta qualità delle prestazioni rese, elementi fondamentali per una sanità più puntuale ed efficiente": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della riunione per il monitoraggio dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

"Continueremo senza tregua su questa linea - ha aggiunto - perché la mitigazione del problema nazionale delle liste d'attesa è una delle richieste cruciali degli umbri, che troveranno in me sempre una presidente in prima linea".



