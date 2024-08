Schlein, sindaca Assisi può scrivere futuro migliore Umbria

La segretaria del Pd Elly Schlein è convinta che la sindaca di Assisi Stefania Proietti, candidata presidente dell'Umbria per centrosinistra e civici, "possa scrivere una pagina di futuro migliore" per la regione. Lo ha detto parlando con i giornalisti prima del suo intervento alla festa dell'Unità di Terni.

"Siamo molto felici - ha sottolineato Schlein - che ci sia una coalizione molto ampia a sostenere Proietti e insieme queste forze, pur nelle loro diversità, siano andate da lei per dare una disponibilità che ha dato generosamente".

Per la segretaria in Umbria il Pd "si prepara ad affrontare una sfida particolarmente importante per il futuro della regione". "E vogliamo costruirne - ha aggiunto - uno più giusto e migliore. Sono particolarmente felice ed entusiasta di sostenere insieme a tutto il partito democratico la candidatura a presidente della sindaca Proietti. Una candidatura di elevatissima qualità come ha dimostrato in questi anni di amministrazione della città di Assisi".

E alla domanda se fosse disposta a dialogare anche con il sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi, Schlein ha risposto sorridendo "no".



