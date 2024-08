Pastorelli (FI), orgoglioso per il restyling di Umbriafiere

"Come cittadino di Assisi e rappresentante del comprensorio di Assisi-Bastia Umbra, sono particolarmente orgoglioso di vedere l'avvio della fase realizzativa del restyling di Umbriafiere che non solo migliorerà le infrastrutture locali, ma renderà il nostro polo fieristico un punto di riferimento per tutto il Centro Italia": il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Stefano Pastorelli, esprime il suo "plauso per il lavoro svolto dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dalla giunta regionale in merito al restyling del polo fieristico regionale".

"Il progetto - spiega Pastorelli in una nota della Regione - prevede un investimento complessivo di 6,1 milioni di euro, di cui 5 milioni finanziati dal Fondo sociale di coesione (Fsc) e 1,1 milioni cofinanziati dal Comune di Bastia Umbra, e rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo economico e sociale della regione. È fondamentale - aggiunge - avere un consigliere regionale del posto che si occupi delle problematiche locali e che possa garantire che le esigenze del territorio siano sempre al centro dell'agenda politica".

Pastorelli sottolinea anche "l'importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e regionali per il successo di iniziative strategiche come questa: il supporto della Regione Umbria e il monitoraggio dei target finanziari - conclude - sono essenziali per assicurare che il progetto venga completato nei tempi previsti e con i risultati attesi".



