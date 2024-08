Noi Moderati a sostegno di Tesei, pronta la lista

Sarà aperta ufficialmente giovedì 5 settembre a Deruta dall'onorevole Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, la campagna elettorale per le elezioni regionali della lista "Noi Moderati-Civici per l'Umbria", frutto dell'accordo tra il partito ed esponenti e realtà civiche di centrodestra della regione che si riconoscono nei comuni valori incarnati dal Partito Popolare Europeo.

"Una forza di centro per riportare l'elettorato moderato civico al voto" come è stato ricordato stamani a Perugia, nella sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni, nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Luca Briziarelli, responsabile regionale dell'organizzazione, dei coordinatori provinciali di Perugia e Terni, rispettivamente Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi, e del responsabile nazionale Enti locali per il partito, l'onorevole Pino Bicchielli.

"Saremo presenti con il nostro simbolo anche alle elezioni regionali in Umbria e saremo una parte determinante della coalizione di centrodestra" ha sottolineato proprio Bicchielli per poi aggiungere: "Ci presentiamo con quella formula vincente del 'Noi Moderati' che rappresenta tanto una cultura quanto un modo di essere, visto anche il successo delle nostre liste anche in precedenti elezioni regionali. Essere moderati vuol dire essere convinti delle proprie idee e portarle avanti come stiamo facendo e questa non è sicuramente una posizione di debolezza".

Bicchielli ha poi ricordato che Noi Moderati sta attendendo dalla presidente uscente Donatella Tesei, candidata per il centrodestra, una concertazione per parlare di temi e programmi: "Riteniamo di avere proposte, da confrontare quindi con alleati e candidata, che possono fare la differenza".

Quella di "Noi Moderati - Civici per l'Umbria" sarà infatti una delle liste, cinque al momento, che appoggeranno alle elezioni regionali la candidata Tesei, oltre a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia con rispettive liste insieme anche a quella della presidente uscente.

I nomi dei candidati, ha annunciato Briziarelli, saranno svelati il 5 settembre e proprio in occasione dell'avvio della campagna elettorale: "Siamo a buon punto con disponibilità già in tutti i territori e con un leggero vantaggio di candidate donne. Avremo una presenza di esponenti del partito ma anche della società civile, amministratori e professionisti, persone insomma che vivono le comunità con competenze e concretezza per individuare soluzioni". "Io, Baldoni e Cecconi non ci candideremo perché quando chi decide corre anche non va bene perché questo può condizionare le scelte" ha poi proseguito Briziarelli.

Tra i candidati ci sarà il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, nonché presidente di Anci Umbria, anche lui tra i relatori della conferenza. "Un onore averlo nella nostra formazione" ha commentato Bicchielli. Toniaccini ha quindi parlato delle elezioni regionali in Umbria come di una "sfida strategica dove sarà importante la compattezza del centrodestra". "La posta in palio è alta e più sarà forte la proposta del centro moderato più si riuscirà a riportare al voto i cittadini" ha poi aggiunto. L'incontro con la stampa è anche servito per illustrare l'attività sul territorio, il calendario di aperture delle sedi elettorali (prima di quella a Deruta, oggi sarà inaugurata a Marsciano) e il programma della visita del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.



