Election day: contatti tra Regioni e Viminale per data del voto

Per individuare la data del voto in Umbria, Emilia Romagna e Liguria sarebbero in corso contatti tra le Regioni e tra queste e il Ministero dell'Interno. E' quanto risulta all'ANSA.

A causa delle questioni tecniche legate alle procedure elettorali per l'Umbria risulta impraticabile fissare le urne a ottobre, come la Liguria per la quale quella rappresenta la scadenza limite. La data più probabile resta quindi il 17 novembre, con l'Emilia Romagna, ma potrebbe essere valutato anche l'1 o il 2 dicembre. La Regione guidata da Donatella Tesei, centrodestra, non ha comunque ancora fissato il giorno del voto.



