A Castiglione il test event europeo di endurance equestre

Castiglione del Lago è pronta ad ospitare lo Zigulì test event Fei endurance european championship, l'anteprima del prossimo campionato europeo che il 31 agosto vedrà ai nastri di partenza cavalieri e amazzoni in rappresentanza di dieci nazioni.

L'appuntamento è stato presentato in una conferenza stampa che si è svolta all'ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago.

Gianluca Laliscia, event director, ha sottolineato "l'importanza di fare una prova generale del prossimo campionato europeo che si svolgerà il 21 giugno 2025". "L'obiettivo - ha aggiunto - è di portare nel mondo l'immagine migliore della nostra bella Umbria e della nostra bella Italia".

Roberto Morroni, vicepresidente della Regione Umbria e assessore alle politiche agricole e agroalimentari, ha portato i saluti a tutti i cavalieri, al comitato organizzatore e agli attori dell'evento. "L'endurance equestre, come ci dimostra questo grande evento, impreziosisce il territorio e consente di valorizzare e promuovere l'Umbria, una regione dalle grandi qualità e sempre più green, che è ancorata ai valori della tradizione ma che sa guardare al futuro" ha detto, secondo quanto riporta un comunicato degli organizzatori.

Per Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, "l'endurance è una competizione bella e sostenibile". "Come amministrazione di Castiglione del Lago - ha proseguito - abbiamo voluto fortemente questo evento e ringrazio Gianluca Laliscia e la sua famiglia per la volontà di portare qui da noi questa gara e soprattutto il campionato europeo del prossimo giugno, che rappresenta un'enorme opportunità per Castiglione e la città del Trasimeno e per il quale abbiamo messo e metteremo a disposizione la bellezza del nostro territorio, il supporto tecnico e la nostra ospitalità".

Mirella Bianconi, presidente Fise Umbria, ha rinnovato i complimenti per l'organizzazione ribadendo che "in fatto di endurance e in generale di sport equestri l'Umbria cerca sempre di mettere in primo piano il benessere del cavallo insieme alla vittoria sportiva".



