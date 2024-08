Sottani, molti i detenuti con problemi di tossicodipendenza e psichiatrici a Perugia

Sovraffollamento, carenza di personale e una presenza rilevante di detenuti affetti da problemi di tossicodipendenza e psichiatrici sono le criticità evidenziate dal procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, al termine della sua visita al carcere di Capanne, a Perugia, con la quale ha concluso gli incontri agli istituti penitenziari della regione.

In particolare, il procuratore ha incontrato il dirigente del carcere, il personale di polizia penitenziaria, quello dell'aree sanitarie e trattamentali, oltre ad una delegazione di detenuti.

"Il problema del carcere di Capanne è, secondo me, la popolazione detenuta - ha detto Sottani parlando con i giornalisti all'uscita dal carcere - nel senso che questo, a differenza di Terni e Spoleto, è un carcere dove non ci sono detenuti di alta sicurezza, quindi terroristi o affiliati a organizzazioni camorristiche che in quanto associazioni criminali vengono tenute con il regime del 41 bis, ma è presente una popolazione di media sicurezza e popolazione comune.

Questo significa che, soprattutto in questo tipo di popolazione, c'è una presenza rilevante di soggetti affetti da problemi di tossicodipendenza (215 detenuti che rappresentano il 46,63 per cento del totale) e una notevole percentuale di soggetti con problemi psichiatrici ( 89 che rappresentano il 19,3 per cento).

Percentuali molto alte su cui intendiamo intervenire nei limiti delle nostre possibilità con il protocollo che abbiamo stipulato nel luglio scorso tra gli uffici giudiziari umbri e le Asl competenti e, il prossimo mercoledì 4 settembre, faremo un incontro con tutti i procuratori del distretto, con i direttori delle carceri, con i comandanti di polizia penitenziaria e con i responsabili dell'ufficio esecuzione penale esterna proprio per avere un quadro ancora più completo della situazione".



