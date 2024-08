Caccia, sospeso prelievo della tortora selvatica di preapertura

A seguito del decreto del presidente del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria n. 53/2024, che ha disposto la sospensione della caccia alla tortora selvatica in risposta al ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro il Calendario venatorio regionale 2024/2025, l'Assessorato alla Caccia della Regione Umbria comunica che "nella giornata di preapertura della stagione venatoria, fissata per il primo settembre 2024, sarà consentita esclusivamente la caccia da appostamento ai corvidi, nello specifico cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. Gli orari autorizzati per l'attività venatoria saranno dalle ore 6.15 alle ore 19.30".

Si precisa inoltre che, "in considerazione della sospensione del prelievo della tortora selvatica, l'applicativo web previsto per il conteggio dei capi abbattuti non sarà attivato".

Con deliberazione della Giunta regionale numero 573 del 19 giugno 2024 - ricorda una nota dell'ente - era stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2024/2025, che includeva la possibilità di caccia alla tortora selvatica durante la preapertura. Tuttavia, a seguito del ricorso delle associazioni ambientaliste e della decisione del Tribunale, tale previsione è stata sospesa.

L'Assessorato alla Caccia ribadisce "il proprio impegno nel rispetto delle normative vigenti e nella tutela dell'equilibrio faunistico, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni".



