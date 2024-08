Anteprima 'Digital Calling' al Molo21 sul Lago di Piediluco

In arrivo, per domenica 1 settembre, una suggestiva anteprima del festival itinerante "Digital Calling". Appuntamento a Piediluco, già in passato location di eventi targati Rockin'Umbria, in questo caso al Molo 21 e dedicato alla musica elettronica (ingresso libero con prenotazione gratuita al seguente link https://pro.pns.sm/byll69o).

Protagonisti alcuni artisti presenti nella compilation e progetto discografico targato Rockin'Umbria e prodotta dalla Bm music su Night Vibez records e distribuita da Audioglobe, insieme a due ospiti di eccezione che collaborano con il progetto di rilancio dello storico festival in versione contemporanea: Simona Faraone, fondatrice e produttrice esecutiva del progetto New Interplanetary Melodies - Phonographic Editions From Tomorrow's World ma anche produttrice esecutiva per l'etichetta Roots Underground Record, etichetta fiorentina fondata dall'altro atteso ospite Marco Celeri. Romana di nascita e fiorentina di adozione, Simona Faraone è storicamente una delle prime donne ad aver intrapreso la professione di disc-jockey in Italia e anche in Europa. Si è esibita recentemente anche nell'ultima edizione di Umbria Jazz.

Ricercatrice raffinata di sonorità all'avanguardia che, dal 1987 ad oggi, esercita questa attività ponendo la musica al centro di tutto, con una lunga e rispettata "militanza" sulla scena italiana. Simona Faraone è considerata una dei migliori DJ del nostro Paese, un'artista che non è mai scesa a compromessi con un profilo di altissimo livello che ha raggiunto una maturità espressiva di grande pregio: propone selezioni raffinatissime, in un viaggio nel cuore della techno e della house, attingendo a perle old-school, ispirazioni jazz, a un largo spettro di suggestioni sonore che tocchino nel profondo il suo gusto ricercato, il tutto unito magicamente a produzioni contemporanee d'eccellenza. Le si riconosce anche un forte impegno e una straordinaria tenacia nel portare avanti i baluardi dei fenomeni underground, mostrando una costante presenza e un supporto alle realtà indipendenti di valore che si sono susseguite nel tempo fino ad oggi. Proprio con questo spirito, Faraone è entrata in partnership come Executive Producer in Roots Underground Records, l'etichetta fondata da Marco Celeri, contribuendo ad avviarne il catalogo in vinile. Al Molo 21 è atteso quindi anche Celeri che, come dj, predilige selezioni eclettiche che vanno dalla pura Soulful/House alla Broken Beat, predominanti nei suoi dj set, spingendosi fino alla disco e al funk, non disdegnando incursioni nel jazz.

A fare gli onori di casa sarà F.T.G. dj\producer abile manipolatore di macchine elettroniche e synth con una lunga collezione di dischi alle spalle e di lunga esperienza, presente nella compilation "Digital Calling" con un brano live edit prodotto insieme a Marco Baroni al Dancity Winter.

E poi Dan Mar produttore insieme a Fringuello del brano "Taxi Giallo" è invece un digger affamato e selezionatore coraggioso.

Un esploratore musicale disegna dei paesaggi sonori mischiano ritmi rari e grooves che accompagna l'ascoltatore in un viaggio multicolore. Funk mediterraneo Afro beat e nu jazz i generi che preferisce.

Protagonista anche Beautiful Sinners aka Manfredi Barbarossa patron della BM music artefice di alcuni successi ibizenchi tra cui la versione house remix di Todd Terry feat. Sanna Hartfield Beautiful Sin. Non per ultimo Viceversa, dj storico che da quarant'anni è presente nella scena musicale ma in continua evoluzione. L'evento è prodotto da Bm music con la collaborazione dell'associazione culturale St.Art come anteprima quindi del festival che a partire dal mese di settembre porterà in varie città dell'Umbria il meglio della scena musicale contemporanea.

La rassegna musicale si preannuncia ricca di artisti alcuni dei quali appartenenti anche ai roster di New Interplanetary Melodies, Roots Underground Records e Imaginária Records.

Prossimamente verrà presentato il calendario completo con date e ospiti.



