Ad Alviano il festival musicale 'Utopia', c'è anche Hugel

E' in programma ad Alviano (Terni) da venerdì 30 agosto a domenica primo settembre l'ottava edizione di "Utopia", un festival di musica pensato da un gruppo di giovani, "per divertirsi e far divertire altri giovani".

Smaltito il rammarico per la disdetta della popolarissima Sophie and the Giants, la manifestazione si appresta come ogni anno a richiamare migliaia di giovani appassionati.

Gli organizzatori hanno "deciso di non fermarsi e rilanciare, puntando su un ospite internazionale di altissimo livello, Hugel". Con oltre 1 miliardo di stream totali e numerosi dischi d'oro e di platino, Hugel è uno dei pochi dj - sottolinea una nota del festival - in grado di produrre successi da club che sono ancora riproducibili alla radio. Nel 2022 ha rilasciato una collaborazione con il duo italiano "Merk & Kremont", per realizzare il grande successo "Marianela", che ha appena raggiunto più di 40 milioni di streams su Spotify.

Oggi Hugel vanta un seguito di oltre 16 milioni di ascoltatori mensili e 800.000 followers sulle piattaforme social.

Il sabato sera sarà la volta di Andruss, presentato dagli organizzatori come "uno dei volti nascenti della scena elettronica mondiale più in voga del momento". Il suo Frikitona è una delle tracce tech-house più suonate del 2023, al primo posto in tutte le classifiche mondiali. Domenica 1 settembre sarà la volta dell'attesa "Random. Una festa a Caso. La prima festa a caso d'Italia". Un'esplosione di musica, colori, sorprese che, solo ad agosto, ha già riempito le piazze di molte città italiane: da Catania a Gallipoli, da Reggio Emilia a Monfalcone, da Civitanova a Senigallia.

Per tutte le serate del festival saranno presenti i dj resident Riccardo Cuboni, Luca Abati, Gian Marco Egidi, Davide Salvi, William Tallevi. L'area del festival, presso Alviano Scalo, nella zona artigianale sarà arricchita da street food, bar e "spazi interattivi" (Wiz Barber Terni; Glitter make up).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA