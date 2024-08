Regione potenzia il sostegno alle piccole e medie imprese

La Giunta regionale ha deciso di potenziare il sostegno alle piccole e medie imprese dell'Umbria con un "significativo aumento" delle risorse destinate al bando "Large 2023". Con un'integrazione di 8,5 milioni di euro, il numero di progetti finanziati salirà da 21 a 71, "rafforzando ulteriormente il tessuto produttivo locale attraverso innovazioni tecnologiche e processi produttivi avanzati" sottolinea Palazzo Donini in una nota diffusa dal suo ufficio stampa.

Il bando "Large 2023" è stato progettato per stimolare la competitività delle pmi umbre. L'avviso contempla diverse linee di intervento, tra cui spicca il sostegno agli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, mirati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi. L'obiettivo è incentivare l'introduzione di innovazioni che migliorino la produzione di beni e servizi, rafforzando così la competitività delle aziende sul mercato.

La dotazione iniziale di 5 milioni di euro, pur significativa, si è rivelata insufficiente a coprire le richieste ammissibili, che ammontavano a oltre 22 milioni di euro per un totale di 138 progetti. Di fronte a questa forte domanda, la Regione ha deciso di intervenire aumentando le risorse disponibili per sostenere un maggior numero di iniziative innovative.

"Questa decisione rappresenta un impegno concreto verso l'innovazione e la crescita delle nostre pmi" ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni.

"Supportare l'acquisto di beni strumentali e la trasformazione tecnologica - ha aggiunto - è fondamentale per garantire alle imprese umbre un ruolo competitivo nel mercato globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA