Prosegue l'Estate nursina, nel weekend arriva l'Oktoberfest

Prosegue l'Estate nursina che tra fine agosto e l'inizio di settembre ha ancora tanti eventi da proporre, come l'annuale appuntamento con l'Oktoberfest, ma anche escursioni naturalistiche e trekking culturale.

Da venerdì 30 agosto a domenica primo settembre torna dunque l'Oktoberfest, la Festa della birra, iniziativa che nasce dalla consolidata amicizia tra Norcia e la gemellata città bavarese di Ottobeuren. Saranno tre giorni dedicati a cibo, birra e musica: in piazza san Benedetto ci saranno prodotti tipici bavaresi e stand gastronomici aperti dalle 19.00. Non mancherà, poi, l'intrattenimento musicale.

Nel weekend, sabato 31 agosto e domenica primo settembre, si potrà anche partecipare a "Sibillini Survival camp" a Pescia di Norcia, iniziativa di due giorni con pernottamento all'aperto nei rifugi autocostruiti, escursioni, progettazione di un ponte tibetano, tiro con l'arco e tecniche di orientamento, a cura di Sibillini Adventure Asd.

Ancora attività all'aperto martedì 3 settembre con la seconda edizione di "Norcia per il cuore", trekking culturale con "apericena", organizzato da Cesvol Umbria Ets-Valnerina, insieme alla sezione soci Coop Centro Italia Spoleto Norcia, Italia Nostra Valnerina e associazione Il Sorriso di Teo. L'inizio delle attività è previsto alle 18.00 in piazza san Benedetto, quando partirà l'itinerario per le vie di Norcia accompagnati dal professor Romano Cardella. Scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la comunità rispetto alle problematiche cardiovascolari e alla promozione del benessere fisico e psichico, alla socialità e solidarietà. Il ricavato è destinato all'acquisto di un defibrillatore che verrà donato al Comune di Norcia per uso pubblico. Per informazioni e prenotazione, obbligatoria entro il 31 agosto, è possibile recarsi al punto vendita Coop di Norcia o chiamare il numero 339.3693358.



