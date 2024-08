L'Usl 1 promuove nuovo incontro sull'invecchiamento attivo

Continua la programmazione di iniziative per la cittadinanza della Rete d'argento sull'invecchiamento attivo di cui il Distretto del perugino dell'Usl Umbria 1 è partner attivo. Giovedì 29 agosto, alle 16,30, presso il villaggio Santa Caterina di Solfagnano di Perugia si terrà un incontro di sensibilizzazione sul tema.

Apriranno l'appuntamento, ad ingresso libero, Francesca Cagnoni, referente invecchiamento attivo per il Distretto del perugino, ed Alfonso Dragone, referente area progetti e fundraising Fondazione di Carità San Lorenzo, che presenteranno la Rete d'Argento. Seguiranno - è detto in un comunicato della Usl - gli interventi della geriatra Patrizia Rinaldi, su "Mai troppo tardi: scegliere come invecchiare", e l'igienista Francesco Di Macio, su "La rete dei servizi territoriali Asl: il ruolo del Centro di Salute e del medico di medicina generale".

Infine si terrà un momento di ascolto dei partecipanti su quali sono i bisogni e le esigenze dei cittadini legati alle tematiche affrontate.

Il progetto "Rete d'argento", sul tema dell'invecchiamento attivo, finanziato da Fondazione Perugia e che vede il Distretto del Perugino e la Rete aziendale di promozione della salute dell'Usl Umbria 1 quali partner dell'iniziativa insieme a Fondazione di Carità San Lorenzo (capofila del progetto), Fondazione Santa Caterina, Comune di Perugia, Polizia di Stato e Coordinamento centri socio-culturali del Comune di Perugia, in collaborazione con il Progetto Civico 65.



