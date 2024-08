L'inclusione sociale al centro della 54/a Mostra del cavallo

Il tema del viaggio sarà il filo conduttore - sabato 7 e domenica 8 settembre - attraverso cui la 54/a Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello racconterà il mondo equestre e lancerà un messaggio universale di uguaglianza, di fratellanza e di rispetto per le persone e per gli animali.

La manifestazione, che si svolgerà a ingresso libero nel parco comunale Alexander Langer con il sostegno del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria, testimonierà attraverso il "paradriving" e un suggestivo viaggio in carrozza dal santuario francescano della Verna fino a Città di Castello che gli sport equestri sono un potente strumento di inclusione sociale, che permette alle persone con disabilità di superare le barriere culturali e fisiche che incontrano troppo spesso nella quotidianità.

Giovedì 5 settembre una comitiva composta da persone con disabilità e persone normodotate alla guida di attacchi speciali trainati da pariglie di cavalli partirà dal santuario della Verna per raggiungere sabato 7 settembre il parco Langer in occasione della cerimonia di inaugurazione della Mostra, in programma alle ore 10.00.

Grazie al progetto patrocinato dal comitato regionale Fise Umbria, dal Comitato italiano paralimpico Umbria, dall'associazione Allevatori Umbria e Marche, dall'Usl umbria 1 e realizzato da Scuderia Valmarino di Corciano, Laboratorio Terrarte, Comunità Capodarco di Perugia Onlus, Opera Don Guanella Centro Sereni, per due giorni il pubblico della manifestazione potrà conoscere e apprezzare la straordinaria realtà del paradriving. Dopo l'arrivo a Città di Castello, gli equipaggi formati da tecnici specializzati e certificati da enti sportivi equestri nazionali e da persone con disabilità attraverseranno il centro storico, unendosi alla sfilata dei cavalieri, delle amazzoni e degli artisti della Mostra del cavallo in programma sabato 7 settembre alle ore 18.00.

Nella giornata di domenica anche le persone con disabilità che vivono in Altotevere avranno la possibilità di mettersi alla prova su una carrozza grazie al coinvolgimento delle cooperative Asad e La Rondine, all'Associazione italiana persone Down, al dipartimento Salute mentale e al Servizio Disabili adulti dell'Usl Umbria 1 e all'associazione Il Mosaico.

"Sarà il modo in cui la nostra manifestazione lancerà dall'Umbria, terra di San Francesco, il messaggio di inclusione sociale più forte: quello che tutte le creature, persone e animali, devono essere rispettate e hanno diritto alle stesse opportunità", hanno spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente dell'associazione Mostra nazionale del cavallo, Marcello Euro Cavargini e la vice presidente Mirella Bianconi, presidente di Fise Umbria.

"Inclusione e disabilità saranno al centro di queste edizione della manifestazione, perché vogliamo contribuire al cambio culturale necessario per fare in modo che le differenze siano accettate e vengano abbattute le barriere che impediscono alle persone con disabilità di avere le stesse opportunità delle altre", hanno evidenziato i responsabili dell'associazione Mostra nazionale del cavallo.

"Parlare del valore dell'inclusione e dare risalto alla condizione delle persone con disabilità all'interno di una manifestazione importante come la Mostra del Cavallo - ha osservato il sindaco - è un bellissimo valore aggiunto, che è frutto della sensibilità di chi la organizza e che come amministrazione apprezziamo molto, perché in tutto ciò che facciamo al governo della città cerchiamo di abbattere barriere e assicurare le stesse opportunità a tutte le persone, senza lasciare indietro nessuno".

La Mostra nazionale del cavallo conquisterà gli appassionati anche con un altro viaggio: il giro del mondo alla scoperta delle nazioni custodi delle più antiche e spettacolari tradizioni equestri nel quale Nico Belloni, acclamato maestro dello show a cavallo, guiderà il pubblico del gala serale della manifestazione, in programma sabato e domenica alle ore 21.00.

Del fascino del cavallo si potrà godere per tutta la durata della manifestazione, tra dimostrazioni di mascalcia e di monta da lavoro, con i cavalieri della Working Equitation Italy, tra cui alcuni atleti della nazionale italiana, che porteranno il pubblico alla scoperta di tradizioni profondamente radicate nel mondo equestre italiano.

L'Associazione allevatori dell'Umbria e delle Marche porterà in vetrina le migliori razze di cavalli per illustrare l'impegno con cui ogni giorno si lavora per la custodia e il perfezionamento del patrimonio genealogico degli animali in tante piccole realtà del territorio. I centri ippici del comprensorio si esibiranno mattina e pomeriggio nell'anfiteatro del parco Langer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA