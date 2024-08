In Umbria tecnicamente impraticabile voto regionali a ottobre

Per l'Umbria sarebbe tecnicamente impraticabile fissare a ottobre, come la Liguria, le elezioni per eleggere la o il presidente della Regione e rinnovare l'Assemblea legislativa. Secondo quanto risulta all'ANSA la data più probabile resta quindi il 17 novembre, con l'Emilia Romagna, ma potrebbe essere valutato anche l'1 o il 2 dicembre. La Regione guidata da Donatella Tesei, centrodestra, non ha comunque ancora fissato il giorno del voto.

In Umbria la legislatura terminerà a fine ottobre. Votare nello stesso mese viene al momento escluso per una serie di procedure burocratiche propedeutiche al voto.

In base alla legge, la data delle urne può essere fissata fino al 60 giorni dopo la fine del mandato di governo.



