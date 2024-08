Il Centro Speranza di Fratta Todina festeggia i suoi 40 anni

I festeggiamenti per i 40 anni del Centro Speranza di Fratta Todina, la cui apertura avvenne il 17 settembre 1984, stanno per entrare nel vivo. Il mese di settembre sarà caratterizzato da tre iniziative.

La prima è in programma venerdì 13 settembre a partire dalle ore 20,30. Buon cibo, divertimento e tanta musica saranno gli ingredienti della serata, presentata da Federica Bardani, in programma presso il parco del Centro Speranza.

I primi a salire sul palco saranno i 7 Cervelli, duo comico formato da Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi, che aprirà la serata alle 20.3. A seguire, intorno alle 21.00, la scena sarà catalizzata dai Ladri di carrozzelle in concerto.

In 30 anni di gruppo musicale, più di 50 artisti con disabilità hanno suonato nella band che ha partecipato a importanti spettacoli televisivi tra cui il festival di Sanremo nel 2017, pubblicato dischi e realizzato video. Dal 2019 partecipano alla realizzazione del programma televisivo "O anche no" (Rai 3), in cui cantano anche la sigla e di cui ancora oggi sono protagonisti. La band musicale è un'attività laboratoriale della Cooperativa Arcobaleno di Frascati denominata "Areanova", che coinvolge circa 20 persone con disabilità insieme ai volontari che li accompagnano.

La serata sarà ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria (telefono 075 8745511, comunicazione@centrosperanza.it). L'evento, come sempre, sarà organizzato dal Centro Speranza insieme a Madre Speranza Odv l'associazione che dal 2000 sostiene il Centro attraverso la raccolta fondi e l'organizzazione di iniziative per l'inclusione delle persone con disabilità. "Abbiamo scelto di invitare i Ladri di carrozzelle perché riteniamo che diano un esempio positivo di come la passione, il talento e un ambiente inclusivo possano far superare quei limiti causati dalla disabilità", afferma in una nota Giuseppe Antonucci, presidente dell'associazione Madre Speranza Odv. "In occasione dei 40 anni di attività - prosegue - stiamo organizzando una serie di eventi. L'altro appuntamento clou di questo mese è rappresentato dalla Camminata della Speranza, giunta alla sua 33esima edizione, in programma la mattina di domenica 29 settembre. Si tratta di una passeggiata non competitiva tra Todi e Collevalenza su un percorso di facile percorrenza di circa 8,5 km organizzata in sinergia col Comune di Todi. Ogni anno partecipano alla Camminata della Speranza almeno 500 persone".

Martedì 17 settembre, inoltre, è in programma la messa di celebrazione del 40/o anniversario al Centro Speranza mentre mercoledì 25, alle ore 21.00, ci sarà una veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Orvieto Todi che si terrà al Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA