I carabinieri recuperano un crocifisso rubato del 18/o secolo

Un crocifisso ligneo risalente al 1700, che era stato rubato nel duomo di Città della Pieve è stato recuperato nel corso di una perquisizione dai carabinieri, che hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 59 anni, in vacanza in Umbria.

I militari della stazione di Città della Pieve hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale delegato dalla Procura di Perugia nell'ambito delle indagini seguite al furto. Il manufatto, che fa parte di un trittico realizzato da un artigiano nel 18/o secolo (realizzato in legno, laminato in oro e decorato interamente a mano), del valore stimato di circa 1.000 euro ma di grande importanza storico/religiosa - era esposto nella "Cappella del Gesù".

Le indagini erano state avviate in seguito alla querela sporta dal parroco. Gli accertamenti, svolti mediante l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali, hanno permesso di individuare l'autovettura a bordo della quale il presunto autore del furto si era allontanato dal centro abitato. Inoltre, compiuti ulteriori approfondimenti, i militari hanno constatato che il proprietario del veicolo stava trascorrendo un periodo di vacanza in un agriturismo del territorio.

I carabinieri si sono appostati nei pressi della struttura ricettiva e hanno atteso il suo rientro. La perquisizione svolta nella camera in uso all'uomo, di origini laziali, già noto alle forze dell'ordine, ha permesso di rinvenire il crocifisso, che è già stato restituito al parroco e riposizionato sull'altare del Gesù.



