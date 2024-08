Comune di Marsciano, sedute di Giunta itineranti nelle frazioni

È Badiola la sede della prima delle riunioni di Giunta itinerante promosse dall'amministrazione comunale di Marsciano.

La seduta, alla presenza del sindaco, degli assessori e di alcuni funzionari dell'ente, è in programma nella sede dell'Asd Badiola nel pomeriggio di giovedì 29 agosto.

Le riunioni via via toccheranno, una volta al mese, tutte le frazioni del territorio comunale.

"L'obiettivo di questa scelta - spiega in una nota dell'ente il sindaco Michele Moretti - è molto semplice ed è quello di rendere più agevole il contatto e la vicinanza tra amministrazione e cittadini. Lo svolgere la riunione di Giunta in una frazione non ha solo un valore simbolico, ma rappresenta una reale occasione di ascolto e confronto nel territorio.

Terminata la seduta, infatti, sindaco e assessori saranno a disposizione di cittadini e associazioni locali per raccoglierne le istanze e confrontarsi sulle soluzioni possibili".

La popolazione e i rappresentanti del mondo associativo di Badiola sono quindi invitati, a partire dalle ore 17.30, a partecipare all'incontro con gli amministratori per approfondire bisogni ed esigenze presenti a livello locale. "Siamo convinti - conclude il sindaco - che la comunità saprà apprezzare questa modalità di partecipazione e la potrà utilizzare, già in occasione di questa prima uscita a Badiola, per un confronto aperto, serio e costruttivo con chi ha la responsabilità del governo del territorio".



