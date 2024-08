In vacanza in Umbria, paziente olandese assistito a Terni

Un paziente di origine olandese è stato curato all'ospedale di Terni grazie a una collaborazione medica internazionale.

L'uomo, affetto da mieloma multiplo in trattamento antineoplastico - spiega l'Azienda ospedaliera in un comunicato -, anche quest'anno ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Umbria, come fa ormai da diversi anni. Ha dovuto comunque tenere in considerazione il suo percorso di cura e grazie in particolare al lavoro del reparto di Farmacia del Santa Maria e in collaborazione con la collega curante olandese, è stato possibile assicurare la continuità del trattamento (precedentemente iniziato in Olanda) come richiesto dalle linee guida internazionali, nella struttura di oncoematologia.

Il paziente è stato preso in carico dalla dottoressa Emanuela Elisei e dalla direttrice Monya Costantini della Struttura Complessa di Farmacia, e dal professor Arcangelo Liso e dalla dottoressa Alessandra Lombardo di Oncoematologia.

Tramite questa procedura, ha potuto visitare l'Umbria e - sottolinea l'ospedale di Terni - vedersi comunque garantito lo stesso trattamento medico che avrebbe avuto nel suo paese d'origine: "un obiettivo fissato anche dai più recenti standard curativi internazionali, centrato in pieno dal Santa Maria".





