Da Proietti Trotti sostegno ad atleti alle paralimpiadi

Elena Proietti Trotti, consigliera regionale di FdI e presidente della terza Commissione, esprime "il mio più sincero incoraggiamento e sostegno agli atleti paralimpici umbri che si apprestano a rappresentare l'Italia alle prossime Paralimpiadi di Parigi". "È un onore per la nostra regione - prosegue - essere rappresentata da questi straordinari atleti, pronti a partire per un evento così importante. Ogni loro traguardo è un esempio di determinazione, forza e spirito di sacrificio che ci ispira tutti. È grazie anche ad uno di loro, il nuotatore ternano Riccardo Menciotti, conosciuto durante il mio mandato di assessore allo Sport al Comune di Terni, che ho appreso di non dover avere mai limiti quando si è animati da una grande passione e da un incrollabile spirito di resilienza. Sono certa che sapranno portare con orgoglio i valori dello sport e della nostra nazione sul palcoscenico internazionale. Sarà per loro un'esperienza indimenticabile e gli auguro di raggiungere i loro obiettivi, con la consapevolezza che, qualunque sia il risultato, sono già dei campioni per tutti noi".

"È importante - conclude Proietti - continuare a promuovere, a livello regionale e nazionale, l'inclusione e il sostegno agli atleti con disabilità, affinché possano esprimere al meglio le loro potenzialità sia in ambito sportivo che nella vita di tutti i giorni. Tutta la comunità umbra farà il tifo per loro".





